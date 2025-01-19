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المعايطة: مستقبل العمل الحزبي معتمد على مشاركة الشباب

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الأحد، 19-01-2025 01:52 م
الوكيل الإخباري-   أكَّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أنَّ الاهتمام الملكيَّ بالشباب وإقرار القوانين الداعمة لهم يشكِّلان أساسًا متينًا للانطلاق نحو مستقبلٍ مشرقٍ، مشيرًا إلى أنَّ هذا الدعم يتطلَّب من الشباب العمل بجديَّةٍ ومسؤوليَّةٍ، بعيدًا عن الاستفادة السلبية منَ الفرص المتاحة.اضافة اعلان


وأوضح المعايطة خلال جلسةٍ حواريَّةٍ عقدت ضمن فعاليات تدريب برنامج "خطى الحسين"، الذي ينفِّذه برنامج "أنا أشارك" بالشراكة مع مؤسسة وليِّ العهد، أنَّ الأهمَّ ليس العدد الكبير من الشباب في مجلس النواب، بل دورهم الفاعل وقدرتهم على إحداث التغيير بفضل طاقاتهم وإمكاناتهم، مؤكّدًا أن مستقبل العمل الحزبي معتمد على مشاركة الشباب.

وأشار المعايطة أنَّ الهيئة تلتزم بالعمل وفق أحكام القانون دون تدخُّلٍ، مما يعزِّز الشفافية في علاقتها مع الأحزاب، لافتًا إلى أنَّ تطوُّر العلاقة بين الهيئة والشباب انعكس إيجابيًّا من خلال البرامج التي أطلقتها، وفي مقدِّمتها برنامج "أنا أشارك"، الذي يمثِّل منصةً لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية والمجتمعيَّة.
 
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