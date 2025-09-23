الملك يجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات نيويورك

10:09 م

الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني مع السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.






