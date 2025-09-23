الملك يجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات نيويورك

-
أخبار متعلقة
نقابة الصحفيين تكرم أبناء أعضائها الناجحين بـ "التوجيهي"
النص الكامل لخطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة - فيديو
الملك: الصمت عن حجم الأزمة والصراع في الشرق الأوسط أمر لا يمكنني القيام به
الملك: فخور بالأردنيين من منتسبي الجيش لجهودهم بالاستجابة الإنسانية لغزة
الملك: الصراع في الشرق الأوسط "أقدم صراع مستمر في العالم"
الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إلى متى ستستمر معاناة أهل غزة ؟
الملك: الصمت عن حجم الأزمة والصراع في الشرق الأوسط لم ولن يمكنني قبوله
وفد من السفراء المعتمدين يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة