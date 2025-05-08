الملك يصل إلى تكساس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية

08:27 م

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الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إلى ولاية تكساس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية في قطاعات استراتيجية. اضافة اعلان





وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الأردنية- الأميركية على مستوى الولايات، وتعزيز العلاقات الأردنية-الأميركية عبر التعاون الاستراتيجي مع ولاية تكساس.



وتبحث الزيارة فرصا في مجالات التكنولوجيا، والطائرات المسيرة، واشباه الموصلات، والطاقة والدفاع، والصناعات عالية القيمة، والبنية التحتية والعقارات.



كما وتبحث التعاون في مشاريع كبرى في البنية التحتية، وتطوير مناطق صناعية ومراكز للخدمات اللوجستية، وشبكات الطرق وسكك الحديد، ومشاريع في التطوير الحضري، ومرافق رعاية صحية وطبية.