 
الإثنين 2024-11-04 03:23 م
 

المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي شكوك بموازين أو عبوات زيت الزيتون

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الإثنين، 04-11-2024 02:31 م
الوكيل الإخباري-   دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، المواطنين لإبلاغها عن أي تلاعب أو شك بموازين أو عبوات زيت الزيتون.اضافة اعلان


كما دعت في بيان اليوم الإثنين، المواطنين الراغبين بتقديم أي شكوى بهذا الخصوص للتواصل معها على هاتف وواتساب الشكاوى 065301243، للتحقق من صحة الموازين ووزن العبوات.
 
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