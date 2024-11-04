المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي شكوك بموازين أو عبوات زيت الزيتون

02:31 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/708844 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، المواطنين لإبلاغها عن أي تلاعب أو شك بموازين أو عبوات زيت الزيتون. اضافة اعلان





كما دعت في بيان اليوم الإثنين، المواطنين الراغبين بتقديم أي شكوى بهذا الخصوص للتواصل معها على هاتف وواتساب الشكاوى 065301243، للتحقق من صحة الموازين ووزن العبوات.