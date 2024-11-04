المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي شكوك بموازين أو عبوات زيت الزيتون

كما دعت في بيان اليوم الإثنين، المواطنين الراغبين بتقديم أي شكوى بهذا الخصوص للتواصل معها على هاتف وواتساب الشكاوى 065301243، للتحقق من صحة الموازين ووزن العبوات.
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