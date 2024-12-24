بعد فتح الحدود .. 323 شاحنة أردنية عبرت الى سوريا من المنطقة الحرة

وبين اليوم الثلاثاء، أن المنطقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع الظروف، متوقعا أن تشهد المنطقة نشاطا ملحوظا في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ومعارض السيارات والخدمات.
وأشار إلى إن 323 شاحنة عبرت الى سوريا من خلال المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة منذ إعادة فتح الحدود، وان الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع مستمرة في دخول الأراضي السورية بهدف تلبية احتياجات الأشقاء السوريين من السلع لاسيما التموينية في ظل تبسيط الإجراءات لهذه الغاية.
وقال الخصاونة إن عمليات التبادل داخل المنطقة الحرة تتم بكل سهولة وسرعة، حيث تنجز المعاملات أولا بأول دون أي تأخير، مشيرا إلى أن كوارد المنطقة جاهزة للتعامل مع أية أعداد من الشاحنات والبضائع ترد إليها في ضوء الإجراءات المتخذة.
بترا
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