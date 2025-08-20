بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد

08:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743090 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، والذي من المقرر استكماله خلال 35 يومًا. اضافة اعلان





وقال مدير مديرية الشؤون البلدية في محافظة إربد، المهندس أسامة كنعان، إن الوزارة طرحت عطاء المشروع في وقت سابق بكلفة تقارب 400 ألف دينار، موضحا أن الأعمال تشمل إعادة تعبيد بعض الطرق، وتوسعة أخرى، إضافة إلى إزالة بعض الدواوير، ووضع مطبات وفقًا لدراسة ميدانية لواقع الحركة المرورية في المنطقة.



وأشار كنعان إلى أن المشروع يتضمن قشط وتعبيد الطريق أمام العيادات الخارجية للمستشفى وصولًا إلى مدخله، إلى جانب إزالة دوار يقع بين المستشفى الجديد والطريق المؤدي إلى مديرية الدفاع المدني، كما يشمل إعادة تعبيد الطريق الواصل بين دوار صحارى وتقاطع شارع الأمير محمد مع شارع الرازي، وتوسعة الطريق الممتد من تقاطع العوادين إلى وادي الغفر ليصل عرضه إلى نحو 14 مترًا، إضافة إلى توسعة الطريق الزراعي الذي يربط طرق وادي الغفر بشارع 100.



وبيّن أن الهدف من المشروع هو تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق المحيطة بالمستشفى، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين من المناطق الغربية والشمالية، وتخفيف حدة الازدحامات المرورية في تلك المناطق.



ويأتي هذا المشروع استجابة لقرار مجلس الوزراء برئاسة، الدكتور جعفر حسّان، الصادر في 7 تموز الماضي، والذي تضمّن الموافقة على المباشرة بإجراءات تأهيل الطرق المؤدية إلى المستشفى وتوفير التمويل اللازم لها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته للمستشفى في أيار الماضي، والتي شدّد خلالها على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال تمهيدًا لتشغيل المستشفى في شهر أيلول المقبل، ليبدأ بتقديم خدماته الطبية والصحية للمواطنين في محافظة إربد والمناطق المجاورة.

