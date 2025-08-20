الجنائية الدولية تدين العقوبات على قضاتها

وفي أول رد فعل لها على القرار الأميركي، دانت المحكمة في بيان هذا القرار، وعدته"هجوما صارخا" على استقلالها، مشيرة إلى أن "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة".
-
أخبار متعلقة
-
مهم لمقدمي طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة
-
عقوبات أميركية جديدة على 4 قضاة في الجنائية الدولية
-
ماسك ينفي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول تأجيله إنشاء حزبه السياسي
-
هولندا تدين خطط الاستيطان بالضفة الغربية
-
الشرع يصدر المرسوم رقم (143) لعام 2025 بشأن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
-
فرنسا .. اعتقال جزائري بعد العثور على 4 جثث في نهر السين
-
إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط
-
الناتو يعقد قمته لعام 2026 في أنقرة… ثاني استضافة للقمة في تركيا