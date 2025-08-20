الجنائية الدولية تدين العقوبات على قضاتها

09:15 م

الوكيل الإخباري- أعربت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، عن رفضها الشديد لعقوبات الولايات المتحدة الأميركية ضد القضاة ونواب المدعي العام للمحكمة.





وفي أول رد فعل لها على القرار الأميركي، دانت المحكمة في بيان هذا القرار، وعدته"هجوما صارخا" على استقلالها، مشيرة إلى أن "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة".

