الأربعاء 2025-08-20 10:13 م
 

الجنائية الدولية تدين العقوبات على قضاتها
 
الأربعاء، 20-08-2025 09:15 م
الوكيل الإخباري- أعربت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، عن رفضها الشديد لعقوبات الولايات المتحدة الأميركية ضد القضاة ونواب المدعي العام للمحكمة.اضافة اعلان


وفي أول رد فعل لها على القرار الأميركي، دانت المحكمة في بيان هذا القرار، وعدته"هجوما صارخا" على استقلالها، مشيرة إلى أن "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة".
 
 
