التربية: طرح 60 منهاجا مطورا جديدا العام الدراسي 2025/2026

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، صالح العمري، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لتسليم الكتب والمناهج الدراسية للطلبة خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن عملية التسليم ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل في جميع المدارس بالمملكة. اضافة اعلان





وأوضح العمري، أن الوزارة طبعت 380 منهاجا للعام الدراسي المقبل، بينها 60 عنوانا مطورا جديدا يُطرح لأول مرة، منها 14 عنوانا لتخصصات البتّيك، إضافة إلى مناهج جديدة لمرحلة الثانوية العامة.



وأشار إلى أنه جرى تدريب المشرفين والمعلمين على المناهج المطورة، خصوصا في مجالي المهارات الرقمية واللغة الإنجليزية، لافتا إلى أن المناهج الجديدة ستخضع للتقييم خلال العام الدراسي الأول من تطبيقها، بهدف أخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي والتعامل مع الملاحظات لإجراء التعديلات اللازمة.



وبيّن أن الوزارة أدخلت تعديلات على العديد من المناهج استنادا إلى الملاحظات السابقة، بحيث ستدخل هذا العام الدراسي بصيغتها الجديدة.



