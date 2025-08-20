التربية: طرح 60 منهاجا مطورا جديدا العام الدراسي 2025/2026

وأوضح العمري، أن الوزارة طبعت 380 منهاجا للعام الدراسي المقبل، بينها 60 عنوانا مطورا جديدا يُطرح لأول مرة، منها 14 عنوانا لتخصصات البتّيك، إضافة إلى مناهج جديدة لمرحلة الثانوية العامة.
وأشار إلى أنه جرى تدريب المشرفين والمعلمين على المناهج المطورة، خصوصا في مجالي المهارات الرقمية واللغة الإنجليزية، لافتا إلى أن المناهج الجديدة ستخضع للتقييم خلال العام الدراسي الأول من تطبيقها، بهدف أخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي والتعامل مع الملاحظات لإجراء التعديلات اللازمة.
وبيّن أن الوزارة أدخلت تعديلات على العديد من المناهج استنادا إلى الملاحظات السابقة، بحيث ستدخل هذا العام الدراسي بصيغتها الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
قرار سعودي هام لجميع المعتمرين الأردنيين
-
اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" في جرش
-
الحكومة تكشف الهدف الحقيقي وراء عودة خدمة العلم
-
الكرك: محاضرة حول القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة
-
بدء تنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية بني عبيد
-
إقبال لافت على قطاع المطاعم بالمملكة
-
القطامين: التوسع في نظام التتبع الإلكتروني ليشمل المركبات ذات الأثر البيئي والاقتصادي