الأربعاء 2025-08-20 10:14 م
 

الكرك: محاضرة حول القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة

الأربعاء، 20-08-2025 08:44 م
الوكيل الإخباري-  نظمت بلدية مؤتة والمزار، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية بعنوان "القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة"، بالتعاون مع مديرية حماية البيئة في الكرك، والشرطة المجتمعية.اضافة اعلان


وتناولت المحاضرة، التي قدمها الملازم أول المهندسة جيهان الطراونة، والعريف رشا سحيم، والمهندسة مي الطراونة، عددا من المحاور البيئية الجوهرية، والتحديات الكبرى التي تواجه البيئة على المستوى الوطني والمحلي.

وأكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار، الدكتور عبدالله العبادلة، أن الفعالية تأتي في إطار حرص البلدية على بناء قدرات موظفيها وتعزيز ثقافة الوعي البيئي، مشيرا إلى أن قسم إدارة النفايات في البلدية يعد الذراع التنفيذي الرئيسي في تطبيق برامج الاستدامة البيئية وإدارة النفايات الصلبة وفق المعايير الحديثة.

وبين أن دور البلدية لم يعد مقتصرا على تقديم الخدمات اليومية، بل يتعداها إلى صناعة وعي مجتمعي مسؤول يسهم في الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وأكد المحاضرون أهمية التعاون المؤسسي والمجتمعي في مواجهة التحديات البيئية، واعتبار البلديات محورا رئيسيا في تطبيق القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو بيئة نظيفة ومستدامة.
 
 
