الحكومة تكشف الهدف الحقيقي وراء عودة خدمة العلم

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم جاءت استجابة لقناعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بأهمية هذا المشروع الوطني في بناء جيل من الشباب المنتمي والملتزم.

وقال إن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يعكس حرص القيادة الهاشمية على تحويل طاقات الشباب إلى قوة فاعلة في التنمية الوطنية.



وبيّن المومني، خلال استضافته في برنامج "لقاء الأسبوع"، الذي يُبث عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الحكومة عملت على مدار عام كامل لترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية وميدانية تعيد إلى الاهتمام مكانة برنامج خدمة العلم كأداة وطنية لبناء الشخصية الأردنية وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية المجتمعية.



وشدد على أن خدمة العلم هو برنامج وطني طويل الأمد، يعكس نهج الدولة الأردنية في بناء الإنسان، وصياغة شخصية شبابية قادرة على المساهمة الفاعلة في المجتمع والاقتصاد الوطني.



وأضاف أن البرنامج سيبقى مستمرًا ضمن رؤية مؤسسية واضحة، بعيدة عن التأثيرات اللحظية، لضمان تحقيق نتائج مستدامة على مستوى الفرد والمجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب لا يُقاس بالمدى القصير، فهو ركيزة استراتيجية لمستقبل الدولة.



وأوضح المومني أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي هي الجهة المسؤولة عن الإشراف الكامل على تنفيذ برنامج خدمة العلم، وتدير جميع تفاصيله اللوجستية والإدارية والتدريبية، بما يضمن أعلى درجات الانضباط والاحترافية.



وأشار إلى أن اختيار القوات المسلحة لتكون الجهة المشرفة هو تأكيد على مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في صناعة الانضباط والولاء، ومصدر موثوق لبناء القدرات البشرية.



وبيّن أن البرنامج يستند إلى تدريب عسكري وميداني نوعي، يتكامل مع محاضرات ثقافية وتوعوية تفاعلية تُقدَّم للمشاركين، بهدف صقل وعيهم الوطني وتعزيز ارتباطهم بالمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الجيش العربي الذي يشكّل عنوانًا للثقة والكرامة الوطنية.



وأشار إلى أن إعادة تفعيل خدمة العلم تحمل رسالة استراتيجية بأن الأردن بقيادته يضع الشباب في صلب أولوياته، ويوفر لهم البيئة التي تحوّل طاقاتهم إلى قوة إنتاجية ترفد الاقتصاد الوطني وتُسهم في حماية الأمن المجتمعي وتعزيز الاستقرار.



وأضاف وزير الاتصال الحكومي أن الحكومة أعدّت خطة إعلامية متكاملة بالتعاون مع القوات المسلحة والوزارات المعنية، وفي مقدّمتها وزارات التربية والتعليم والاقتصاد الرقمي والريادة، لضمان إيصال أهداف البرنامج وفلسفته إلى الرأي العام، وترسيخ وعي وطني مشترك بأهميته.



وأكد أن البرنامج سيخضع لتقييم مستمر بقيادة القوات المسلحة، لقياس مدى تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن انعكاساته ستظهر بشكل تدريجي في تعزيز قيم الالتزام والانتماء لدى الشباب.