وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية بني عبيد

الأربعاء، 20-08-2025 08:29 م

الوكيل الإخباري-  تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، بلدية بني عبيد والتقى عددا من أبناء اللواء، بحضور النائب إياد جبرين، وعدد من وجهاء المنطقة ومدراء الدوائر المعنية، حيث جرت مناقشة واقع البلدية واحتياجاتها الخدمية والتنموية.

وأكد المصري دعم الوزارة لجهود البلدية في تحسين واقع الخدمات وتطوير الأداء بما يخدم أبناء اللواء، معربًا عن ثقته الكاملة بقدرة لجنة البلدية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.


ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها البلدية خلال العامين الماضيين منذ فصلها عن بلدية إربد، حيث استطاعت الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتنمية المحلية، ما جعلها نموذجًا واعدًا يُحتذى به على مستوى البلديات.


وأوضح المصري أن العطاءات لم تُوقف في الوزارة، وأن التأخير يعود إلى أسباب إجرائية مرتبطة بإنجاز حسابات الموازنة، لافتاً إلى أن جميع بلديات المملكة لم تُصادق حتى الآن على موازناتها، الأمر الذي يؤخر طرح بعض المشاريع.


وأضاف أن البلدية تحظى بـ"خصوصية" باعتبارها البلدية الأم للواء، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة كافة أمامها لإنجاح مسيرتها وتحقيق تطلعات المواطنين فيها، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة مطالب أبناء اللواء وتنفيذ ما يمكن منها ضمن الإمكانات المتاحة.


من جهتهم، استعرض أبناء اللواء أبرز مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، فيما أكد المصري أنه سيبذل قصارى جهده لتلبيتها من خلال وزارة الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

 
 
