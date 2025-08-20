اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" في جرش

09:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743096 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اختتم اليوم الأربعاء، البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" للعام الحالي، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في مخيم الأميرة بسمة الكشفي الدائم في دبين بمحافظة جرش. اضافة اعلان





وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، الدكتور أجمل طويقات، خلال رعايته الفعالية، مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أهمية البرنامج الذي يهدف إلى بناء شخصية الطلبة، وتعزيز القيم والأهداف لديهم، والانتماء الحقيقي للوطن والولاء لقيادته الهاشمية.



وقال طويقات إن الوزارة تسعى لاستثمار طاقات الطلبة خلال العطلة الصيفية، والكشف عن مواهبهم، وبناء جسور الثقة بينهم، وإبعادهم عن المؤثرات السلبية، والتوعية بأخطار المخدرات، وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم، وأساليب الحوار، وتقبل الرأي الآخر.



وأضاف أن البرنامج الذي شارك به 17,300 طالب وطالبة من مختلف مديريات التربية على مستوى المملكة، واستمر على مدار 11 يومًا، تلقوا أنشطة ومهارات كشفية وإرشادية، ورياضية وثقافية وفنية، إضافة إلى الأعمال المجتمعية والتطوعية.



وتضمنت الفعاليات أوبريت "بصمة وطنا"، ومغناة "أردنية ونشامى"، وفقرة وطنية مقدمة من مديرية تربية لواء بني كنانه بعنوان: "أردن يا قهوة ودلال"، إلى جانب تكريم عدد من الجهات المشاركة، منها الثقافة العسكرية، والأوقاف، والقوات المسلحة، ومدراء التربية.