"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية

الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال زيارتها اليوم الأربعاء، لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، ولقائها المدير العام للدائرة غيث غازي الطيب، على الخدمات المقدمة والواقع الإداري.

وقال رئيسها معتز أبو رمان إن الزيارة خرجت بعدد من التوصيات أبرزها: تزويد الدائرة بكوادر من خلال برنامج "حافز" الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم مشروع الأتمتة وأرشفة الوثائق، إضافة إلى رفع المخصصات المالية للدائرة ضمن الموازنة العامة لتلبية احتياجاتها في مجال البنية التحتية والتقنيات الحديثة، فضلا عن أتمتة وربط قواعد البيانات المشتركة بينها وبين وزارة الصحة.



وأشاد نائب رئيس كتلة الأحزاب الوسطية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، بالدور المحوري الذي تقوم به الدائرة، معتبرًا مشروع الأرشفة الإلكترونية "كنزًا وطنيًا" يحفظ المستندات التاريخية ويصون حقوق المواطنين.



بدورهم، ثمن النواب جمال قموة، جميل الدهيسات، عبد الرؤوف الربيحات، جهاد عبوي، عيسى نصار، وشفاء مقابلة، الجهود المبذولة من كوادر الدائرة، مشيرين إلى النقلة النوعية في الخدمات المقدمة، داعين إلى تعزيز الربط الرقمي مع باقي الجهات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المغتربين، إضافة إلى تطوير آليات تقييم الأداء وربطها برضا متلقي الخدمة.



من جانبه، قدم الطيب عرضًا تفصيليًا حول نشأة الدائرة وتطورها، مستعرضًا أبرز إنجازاتها في مجال التحول الرقمي، وفي مقدمتها إطلاق جواز السفر الإلكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة الخدمات الحكومية ويعكس التزام المملكة بأعلى المعايير الدولية.



وأوضح أن الجواز الإلكتروني صُمم وفق أحدث المواصفات العالمية بما يتيح استخدام البوابات الذكية في المطارات والمعابر الدولية، ومنها مطار الملكة علياء الدولي.