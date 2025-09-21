تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة للتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي، وبناء شراكات دولية قوية تسهم في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تُواكب المتغيرات العالمية، وتدفع نحو اقتصاد مستدام يطلق العنان لإمكانات الشعوب ويعزز موقع المنطقة على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات والوزارات المعنية، ورؤساء غرفة تجارية عربية واسلامية، وخبراء وباحثون في الاقتصاد الرقمي، وممثلو هيئات دولية، وكبار رجال الأعمال من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة.
