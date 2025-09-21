الأحد 2025-09-21 10:53 ص
 

تجارة الأردن تستضيف منتدى الاقتصاد الرقمي للدول الإسلامية

الأحد، 21-09-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   تنظم غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، النسخة 2 من منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"، تحت شعار (التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام) ، الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي، تحت  الرعاية الملكية السامية.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة للتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي، وبناء شراكات دولية قوية تسهم في تطوير  بنية تحتية رقمية متقدمة تُواكب المتغيرات العالمية، وتدفع نحو اقتصاد مستدام يطلق العنان لإمكانات الشعوب ويعزز موقع المنطقة على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.


ويشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات والوزارات المعنية، ورؤساء غرفة تجارية عربية واسلامية، وخبراء وباحثون في الاقتصاد الرقمي، وممثلو هيئات دولية، وكبار رجال الأعمال من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة.

 
 
