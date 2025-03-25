الثلاثاء 2025-03-25 12:55 م
 

تنويه هام من وزارة العمل لتجنب المخالفات .. تفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الثلاثاء، 25-03-2025 12:13 م
الوكيل الإخباري-  دعت الجهات المعنية أصحاب العمل الذين يستعينون بعمالة غير أردنية عبر شركات الخدمات اللوجستية، إلى توثيق اتفاقيات تزويد أو تشغيل العمالة بموجب اتفاق رسمي مصادق عليه من كاتب العدل، وذلك لحماية أنفسهم من المخالفات القانونية.اضافة اعلان


وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.

وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية جرش: جمعية بصمة المحبة الخيرية توزّع أجهزة طبية على المرضى

نا

أخبار الشركات شركة BIO شركة تقنيات الطاقة الحيوية تطلق حملة لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

ت

منوعات لنهاية أسبوع مثالية.. تخلص من 3 عادات تعيق تجديد طاقتك

ت

أخبار محلية رئيس مفوضي العقبة الاقتصادية يوجه بتسهيل إجراءات دخول السياح خلال عيد الفطر

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة: العفو العام لم يناقش في الأروقة الرسمية حتى الآن

ا

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء

وزارة العمل

أخبار محلية تنويه هام من وزارة العمل لتجنب المخالفات .. تفاصيل

بل

فن ومشاهير بشار إسماعيل يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟



 
 





الأكثر مشاهدة