تنويه هام من وزارة العمل لتجنب المخالفات .. تفاصيل

12:13 م

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الوكيل الإخباري- دعت الجهات المعنية أصحاب العمل الذين يستعينون بعمالة غير أردنية عبر شركات الخدمات اللوجستية، إلى توثيق اتفاقيات تزويد أو تشغيل العمالة بموجب اتفاق رسمي مصادق عليه من كاتب العدل، وذلك لحماية أنفسهم من المخالفات القانونية. اضافة اعلان





وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.



وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.



وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.

