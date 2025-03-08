تواصل فعاليات رمضانيات 2025 في الطفيلة

11:32 م

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الوكيل الإخباري- واصلت مديرية ثقافة الطفيلة، مساء السبت، تنظيم أنشطة وفعاليات برنامج "رمضانيات 2025"، في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، والدوائر الرسمية الشريكة في البرنامج. اضافة اعلان





واشتملت الفعاليات التي أقيمت، على كرنفال للأطفال وعرض مسرحي للأسرة ومشاركة لفرقة الإنشاد الديني للمنشد يوسف كيوان، مع عرض لشخصيات كرتونية للترحيب بالمشاركين، قدمها فريق مسرح "ختي متي"، فضلا عن استعراض فقرات للمسحراتي، وإقامة معرض للصناعات الثقافية والحرفية ومعرض لمنشورات وزارة الثقافة، فيما جرى توزيع حلويات ومشروبات رمضانية على الجمهور.



وبين مدير مديرية ثقافة الطفيلة سالم الفقير أن هذه الأمسيات التي انطلقت مساء الخميس الماضي، جاءت بهدف إبراز المنتج الثقافي الأردني، وإتاحة الموروث التراثي للأجيال، ضمن فعاليات وأنشطة متنوعة للأطفال تتضمن كرنفالات ومسابقات ومسرحاً للدمى وقراءات قصصية وألعاباً شعبية تراثية وعروضاً بهلوانية للأطفال، إلى جانب عروض فلكورية ومسرحية وأناشيد دينية، بالإضافة إلى مسابقات رياضية في بطولة كرة القدم الرمضانية والشطرنج وبطولة تنس الطاولة.



كما يتضمن برنامج "رمضانيات" بازارات شعبية؛ بهدف دعم الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة، وإتاحة المجال أمامها لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك، في وقت تعكس فيه هذه الفعاليات ثراء المخزون التراثي والشعبي والثقافي في محافظة الطفيلة.