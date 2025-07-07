تركيا.. حصيلة جديدة للجنود القتلى بسبب "الميثان" في أحد الكهوف شمالي العراق

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد العسكريين الأتراك الذين لقوا حتفهم جراء التسمم بغاز الميثان في كهف لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق إلى 8، وفق بيان جديد لوزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين.



وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأحد عن وفاة 5 عسكريين من بين 19 تعرضوا للتسمم بالميثان داخل كهف كبير كان يستخدمه سابقا عناصر من "حزب العمال الكردستاني". وكان العسكريون يجرون عملية بحث عن جندي آخر سابقا لقى حتفه.



وجاء في منشور الوزارة على منصة "إكس": "لقي ثلاثة عسكريين إضافيين حتفهم جراء التسمم بالميثان في الكهف الذي كان يستخدمه حزب العمال الكردستاني كمستوصف طبي لمعالجة جرحاه، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى ثمانية".

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وفي بيان له يوم أمس الأحد، قال فخر الدين ألتون، رئيس قسم الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية: "النتائج الأولية للفحوصات، أظهرت أن الحادث وقع بسبب غاز الميثان المتسرب بشكل طبيعي في الكهف".



وتابع: "لقد خلف هذا الحادث المأساوي، ألما عميقا في قلوب أمتنا".



وختم قائلا: "في هذه المرحلة، نناشد الناس بشدة، ألا يثقوا إلا بالتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية، وأن يتوخوا الحذر من التضليل الإعلامي".