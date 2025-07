"بين الغريب والسائد".. أمسية للدكتور خالد غطاس في مسرح The Domain

الوكيل الإخباري-

يفتتح مسرح The domain في مجمع الملك حسين للأعمال أبوابه لاستقبال واحدة من أهم الأمسيات الفكرية لهذا الصيف، حيث يُقدّم الدكتور خالد غطاس محاضرته المنتظرة بعنوان:"بين الغريب والسائد"في لقاء فريد يدمج بين الفكر، الفلسفة، والتحليل النفسي والاجتماعي، بأسلوبه العميق والآسر الذي أصبح علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي.تفاصيل الفعالية:المكان: مسرح The Domain – مجمع الملك حسين للأعمالالتاريخ: الاربعاء 30 تموز 2025الوقت: 8:00 مساءًرابط الحجز عبر Between the strange and the prevailing - Dr. Khaled Ghattas



لا تفوّتوا فرصة الحضور لهذا اللقاء الاستثنائي مع واحد من أبرز المفكرين الشباب في العالم العربي.