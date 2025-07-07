"بين الغريب والسائد".. أمسية للدكتور خالد غطاس في مسرح The Domain

"بين الغريب والسائد"
في لقاء فريد يدمج بين الفكر، الفلسفة، والتحليل النفسي والاجتماعي، بأسلوبه العميق والآسر الذي أصبح علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي.
تفاصيل الفعالية:
المكان: مسرح The Domain – مجمع الملك حسين للأعمال
التاريخ: الاربعاء 30 تموز 2025
الوقت: 8:00 مساءً
رابط الحجز عبر
Between the strange and the prevailing - Dr. Khaled Ghattas
لا تفوّتوا فرصة الحضور لهذا اللقاء الاستثنائي مع واحد من أبرز المفكرين الشباب في العالم العربي.
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