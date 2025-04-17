الخميس 2025-04-17 03:22 م
 

توجيهات صادرة عن رئيس الوزراء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الخميس، 17-04-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-   أجرى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان زيارة إلى مدرسة الحارث بن عمير الأساسية في محافظة الطفيلة، ضمن جولة ميدانية للاطلاع على واقع البيئة التعليمية في المحافظة، حيث استمع إلى احتياجات المعلمين والمعلمات، ووجه بحزمة من الإجراءات الداعمة لهم وللقطاع التربوي.اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه الكوادر التدريسية أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة، معلنًا عن دراسة تأسيس صناديق تمويل ميسّرة مخصصة للمعلمين والمعلمات، إلى جانب التوسّع في مشاريع الإسكان المناسبة لهم في مختلف محافظات المملكة.

كما وجّه حسان إلى تفعيل أدوار أندية المعلمين، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من خلال هذه الأندية، بما يسهم في تحسين واقعهم المهني والمعيشي.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للمدارس، وجّه رئيس الوزراء بإنشاء توسعة جديدة لمدرسة الحارث بن عمير الأساسية، وتطوير مرافقها وملاعبها، بالإضافة إلى تزويد الروضة التابعة للمدرسة بمتطلبات حديثة تدعم عملية التعلّم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وشملت التوجيهات أيضًا إجراء أعمال صيانة شاملة لمدرسة القادسية الأساسية في لواء بصيرا، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ الصفي التي تعاني منها، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة التعليمية في المدارس الحكومية.
 
gnews

أحدث الأخبار

قفلب

تكنولوجيا تصعيد جديد.. ترامب يدرس فرض قيود على "ديب سيك"

-د=0هع

فن ومشاهير أول رد فعل من سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الفنانين السورية - صورة

نةى

أخبار الشركات السالم: صافي أرباح كابيتال بنك ترتفع بنسبة 50% لتصل إلى 160 مليون دينار مدفوعة بأداء المجموعة القوي

صاروخ لم ينفجر في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر

حخ0ج

منوعات أفضل 5 خدمات توصيات تداول لعام 2025 لتحقيق أرباح ذكية في أسواق متقلبة

تعبيرية

منوعات مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات

فل

تكنولوجيا غوغل تغلق 39.2 مليون حساب على منصتها.. اليكم السبب

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء



 
 





الأكثر مشاهدة