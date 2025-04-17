توجيهات صادرة عن رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه الكوادر التدريسية أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة، معلنًا عن دراسة تأسيس صناديق تمويل ميسّرة مخصصة للمعلمين والمعلمات، إلى جانب التوسّع في مشاريع الإسكان المناسبة لهم في مختلف محافظات المملكة.
كما وجّه حسان إلى تفعيل أدوار أندية المعلمين، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من خلال هذه الأندية، بما يسهم في تحسين واقعهم المهني والمعيشي.
وفي إطار تطوير البنية التحتية للمدارس، وجّه رئيس الوزراء بإنشاء توسعة جديدة لمدرسة الحارث بن عمير الأساسية، وتطوير مرافقها وملاعبها، بالإضافة إلى تزويد الروضة التابعة للمدرسة بمتطلبات حديثة تدعم عملية التعلّم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وشملت التوجيهات أيضًا إجراء أعمال صيانة شاملة لمدرسة القادسية الأساسية في لواء بصيرا، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ الصفي التي تعاني منها، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة التعليمية في المدارس الحكومية.
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