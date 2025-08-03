لماذا يصبح طفلك "مزعجاً" بعد عودته من زيارة أجداده؟

السبب؟ ما يُعرف بـ**"التفريغ العاطفي"**، حسب اختصاصية تمريض الأطفال إيمانويل ريغاد.
فالوالدان هما "شخصا التعلق الرئيسيان" لدى الطفل، ومعهما يشعر بالأمان الكافي ليُفرغ مشاعره المكبوتة حتى لو عبر عنها بسلوك سلبي.
الأجداد غالبًا ما يكونون أكثر تساهلًا وحنانًا، ما يمنح ال
هذا التغيير في السلوك، رغم صعوبته، هو علامة صحية على ارتباط الطفل القوي بوالديه، ورغبته في استعادة الاهتمام.
وينصح الخبراء بالتحلي بالصبر والمرونة، والاستماع إلى حاجات الطفل العاطفية، حتى لو عبر عنها بطريقة غير مثالية.
-
أخبار متعلقة
-
كيف نحمي حيواناتنا الأليفة في الحرّ؟
-
بعد زلزال روسيا.. علماء صينيون يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض
-
شاهد حوت مذعور يقلب قاربًا قبالة شاطئ نيوجيرسي
-
متحف القرآن الكريم في مكة يعرض أكبر فسيفساء لسورة الفاتحة - صورة
-
دراسة تكشف أسراراً مثيرة عن البطاطا
-
نهر الفرات.. ما قصة جبل الذهب الذي ظهر به؟-فيديو
-
أغلى دمية "لابوبو" في العالم.. كم بلغ سعرها وكيف بدا شكلها؟- صورة
-
قبيلة يمنية تصدر أول وثيقة قبلية لضبط مهور الزواج