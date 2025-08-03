لماذا يصبح طفلك "مزعجاً" بعد عودته من زيارة أجداده؟

الوكيل الإخباري- كثير من الآباء يُفاجؤون بتغير سلوك أطفالهم بعد عودتهم من عطلة لدى الأجداد، حيث يتحول الطفل من "لطيف ومهذب" إلى عصبي ومشاغب!

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السبب؟ ما يُعرف بـ**"التفريغ العاطفي"**، حسب اختصاصية تمريض الأطفال إيمانويل ريغاد.

فالوالدان هما "شخصا التعلق الرئيسيان" لدى الطفل، ومعهما يشعر بالأمان الكافي ليُفرغ مشاعره المكبوتة حتى لو عبر عنها بسلوك سلبي.



الأجداد غالبًا ما يكونون أكثر تساهلًا وحنانًا، ما يمنح ال طفل راحة مؤقتة، لكن بمجرد عودته للبيت، يبدأ باختبار الحدود للتأكد من ثبات البيئة من حوله.

الخلاصة:

هذا التغيير في السلوك، رغم صعوبته، هو علامة صحية على ارتباط الطفل القوي بوالديه، ورغبته في استعادة الاهتمام.



وينصح الخبراء بالتحلي بالصبر والمرونة، والاستماع إلى حاجات الطفل العاطفية، حتى لو عبر عنها بطريقة غير مثالية.