توضيح صادر عن وزارة العمل حول ما نُشر في بعض وسائل الاعلام

المعلومة الأولى :
عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اليوم 300 تصريح والصحيح 300 ألف تصريح ساري المفعول.
المعلومة الثانية:
أبناء الأردنيات معفيين من رسوم تصاريح العمل والصحيح...أبناء الأردنيات معفيين من إصدار تصريح العمل اي غير مطلوب منهم إصدار تصريح عمل.
المعلومة الثالثة:
أبناء قطاع غزة معفيين من رسوم تصريح العمل...والصحيح معفيين من رسوم تصريح العمل بالمهن المسموح العمل لهم بها.
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