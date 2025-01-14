 
الثلاثاء 2025-01-14 07:04 م
 

توضيح صادر عن وزارة العمل حول ما نُشر في بعض وسائل الاعلام

مبنى وزارة العمل في عمّان
وزارة العمل
الثلاثاء، 14-01-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قالت وزارة العمل ان  لديها تصحيح معلومات  حول خبر  نشر في بعض وسائل الإعلام من اجتماع لجنة العمل النيابية.

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المعلومة الأولى :  

عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اليوم 300 تصريح والصحيح 300 ألف تصريح ساري المفعول.

المعلومة الثانية: 

أبناء الأردنيات معفيين من رسوم تصاريح العمل والصحيح...أبناء الأردنيات معفيين من إصدار تصريح العمل اي غير مطلوب منهم إصدار تصريح عمل.

المعلومة الثالثة: 

أبناء قطاع غزة معفيين من رسوم تصريح العمل...والصحيح معفيين من رسوم تصريح العمل بالمهن المسموح العمل لهم بها.

 
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