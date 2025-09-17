جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life

الوكيل الإخباري- حققت كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية إنجازًا إقليميًا ودوليًا متميزًا بحصول فريقها الأكاديمي والطلابي على المركز الأول في هاكاثون نبتكر لسلامة الأغذية، الذي نظمته الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض – المملكة العربية السعودية، خلال الفترة 9–10 سبتمبر، تحت مظلة مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "شبكة البحث والابتكار الإقليمي لسلامة الغذاء (RFSRIN)".



وضم الفريق كلًا من الدكتور حازم شريف حسن، والدكتور عصام قرنفلة، إلى جانب الخريجين ربى محمود، محمد العجوري، ونور أبو عمارة.

وقد نافس الفريق ضمن 175 مشروعًا من 33 دولة، تأهل منها 15 مشروعًا فقط للتصفيات النهائية، ليتم تتويجه بالمركز الأول من خلال مبادرة Basket of Life.