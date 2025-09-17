جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life

وضم الفريق كلًا من الدكتور حازم شريف حسن، والدكتور عصام قرنفلة، إلى جانب الخريجين ربى محمود، محمد العجوري، ونور أبو عمارة.
ويستهدف المشروع مواجهة التحدي العالمي المتمثل في فقد وهدر الغذاء، الذي يصل إلى 15% بعد الحصاد في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. ويقترح الفريق إطار سياسة الاقتصاد الحيوي الدائري وفق مبادئ 9Rs، وإنتاج عبوات صديقة للبيئة تطيل عمر الخضار والفواكه وتحد من الفاقد الغذائي.
