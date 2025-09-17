الأربعاء 2025-09-17 10:13 ص
 

جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأربعاء، 17-09-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   حققت كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية إنجازًا إقليميًا ودوليًا متميزًا بحصول فريقها الأكاديمي والطلابي على المركز الأول في هاكاثون نبتكر لسلامة الأغذية، الذي نظمته الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض – المملكة العربية السعودية، خلال الفترة 9–10 سبتمبر، تحت مظلة مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "شبكة البحث والابتكار الإقليمي لسلامة الغذاء (RFSRIN)".

وضم الفريق كلًا من الدكتور حازم شريف حسن، والدكتور عصام قرنفلة، إلى جانب الخريجين ربى محمود، محمد العجوري، ونور أبو عمارة.

وقد نافس الفريق ضمن 175 مشروعًا من 33 دولة، تأهل منها 15 مشروعًا فقط للتصفيات النهائية، ليتم تتويجه بالمركز الأول من خلال مبادرة Basket of Life.


ويستهدف المشروع مواجهة التحدي العالمي المتمثل في فقد وهدر الغذاء، الذي يصل إلى 15% بعد الحصاد في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. ويقترح الفريق إطار سياسة الاقتصاد الحيوي الدائري وفق مبادئ 9Rs، وإنتاج عبوات صديقة للبيئة تطيل عمر الخضار والفواكه وتحد من الفاقد الغذائي.

 
 
