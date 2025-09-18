جلسة تعريفية في الكورة حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

وأكد مدير شباب محافظة اربد الدكتور حمزة العقيلي، أن الجائزة تمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة.
وأضاف أن المشاركة في الجائزة ليست فقط منافسة، بل هي فرصة حقيقية لإبراز الطاقات الشبابية الخلاقة وتكريم الجهود الميدانية التي تحدث فرقاً في مجتمعاتنا المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم في إربد
-
69 زيارة تفتيشية تنفذها حماية البيئة في معان خلال النصف الأول من 2025
-
المياه : ضبط اعتداءات في جنوب عمان وبرقش ومأدبا واربد لتعبئة صهاريج وبيعها
-
الأميرة سمية بنت الحسن تفتتح المؤتمر الدولي لنادي الهمبولت بجامعة جدارا
-
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تختتم فعاليّات "برنامج بيئتي الأجمل" لعام 2024-2025 ، بمشاركة أكثر من 2200 مدرسة حكوميّة
-
الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين
-
جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة
-
تعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية