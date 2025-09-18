الخميس 2025-09-18 01:52 م
 

جلسة تعريفية في الكورة حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
جائزة الحسين بن عبدالله الثاني
 
الخميس، 18-09-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية شباب محافظة اربد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في لواء الكورة، جلسة تعريفية حول آلية التسجيل والتقديم لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، في دورتها الثالثة لعام 2025، وذلك في مدرسة دير أبي سعيد الثانوية الشاملة للبنات، بحضور مدير تربية لواء الكورة سهل عبيدات، وعدد من المعلمين ومديري المدارس وضباط ارتباط الجائزة وممثّلين عن المبادرات التطوعية في اللواء.

وأكد مدير شباب محافظة اربد الدكتور حمزة العقيلي، أن الجائزة تمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة.


وأضاف أن المشاركة في الجائزة ليست فقط منافسة، بل هي فرصة حقيقية لإبراز الطاقات الشبابية الخلاقة وتكريم الجهود الميدانية التي تحدث فرقاً في مجتمعاتنا المحلية.

 
 
