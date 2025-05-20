رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية وثقافية وأكاديمية

ورحّب العيسوي بالحضور الذين التقاهم خلال ثلاثة لقاءات منفصلة، الأول مع ممثلين عن جمعية أهل الراية الثقافية، والثاني مع وجهاء من عشيرة العليوه /الزغول، والثالث مع معلمات في مدرسة ضاحية سمو الأميرة هيا بنت الحسين الثانية التابعة لمديرية تربية الزرقاء الثانية، حيث رفعن على جلالة الملك وثيقة دعم ووفاء.
وأكد العيسوي أن اللقاءات المتواصلة مع أبناء الوطن من مختلف مكوناته تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم الأولويات الوطنية، ويحرص دومًا على أن تبقى أبواب الديوان الملكي مشرعة للحوار الصادق والبناء.
وقالوا إن الهاشميين لم يكونوا حكام فقط، إنما حكماء الأمة أيضا، وقادة إلهام، مضيفين" امضي بنا يا سيدنا على العلى، فأنت صنع مجدنا".
وأكدوا أن الأردنيين، كانوا وما زالوا، سياجًا منيعًا يحمي الوطن، يستمدون شرعيتهم من عمق انتمائهم للوطن وولائهم للقيادة الهاشمية، مشددين على ضرورة تعزيز الوعي الوطني وغرس قيم الانتماء، لدى الشباب، وتحصينهم من كل أشكال الاستهداف الثقافي أو الفكري.
-
أخبار متعلقة
-
فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2025
-
وصول 6 أطفال مصابين بالسرطان من غزة لتلقي العلاج بالأردن
-
مذكرة تفاهم بين الأردن والسعودية في مجال الغذاء والدواء
-
حوارية في إربد حول الإرشاد الأسري
-
افتتاح مؤتمر علمي حول التمريض والعلوم الطبية التطبيقية في جامعة آل البيت
-
وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس السوري
-
يوم علمي هندسي في الجامعة الهاشمية
-
وزير الشباب: الحركة الكشفية ركيزة تربوية في بناء الشخصية وتعزيز الوعي المجتمعي