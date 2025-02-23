رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام

واطّلع رئيس الوزراء على أبرز التوجُّهات والخطط المستقبلية للمديرية وأبرز التَّحديثات التي شهدتها، لتطوير المنظومة الأمنية ومنظومة الحماية المدنية، بالإضافة إلى الخطط التي وضعتها المديرية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشاد رئيس الوزراء بالتطوُّرات التي وصلت إليها مديريَّة الأمن العام خلال السنوات الأخيرة، من حيث الفاعليَّة والمرونة ومواكبة أبرز المستجدَّات، والتي تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني في تطوير الخدمات الأمنيَّة، مثمِّناً في هذا الصَّدد الجهود الكبيرة التي تُقدِّمها جميع مرتَّبات الأمن العام من شرطة ودفاع مدني ودرك في الحفاظ على منظومة الأمن والسلامة المجتمعيَّة.
ولفت إلى ضرورة الاستمرار بتعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والعمل المشترك فيما بينها لإنفاذ القانون، خدمة للمواطنين والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامَّة والخاصة.
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