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رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام

رئيس الوزراء يطَّلع على خطط المديرية لشهر رمضان المبارك
رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام
الأحد، 23-02-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري-    زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم الأحد مديرية الأمن العام، والتقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

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واطّلع رئيس الوزراء على أبرز التوجُّهات والخطط المستقبلية للمديرية وأبرز التَّحديثات التي شهدتها، لتطوير المنظومة الأمنية ومنظومة الحماية المدنية، بالإضافة إلى الخطط التي وضعتها المديرية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.


وأشاد رئيس الوزراء بالتطوُّرات التي وصلت إليها مديريَّة الأمن العام خلال السنوات الأخيرة، من حيث الفاعليَّة والمرونة ومواكبة أبرز المستجدَّات، والتي تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني في تطوير الخدمات الأمنيَّة، مثمِّناً في هذا الصَّدد الجهود الكبيرة التي تُقدِّمها جميع مرتَّبات الأمن العام من شرطة ودفاع مدني ودرك في الحفاظ على منظومة الأمن والسلامة المجتمعيَّة.


ولفت إلى ضرورة الاستمرار بتعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والعمل المشترك فيما بينها لإنفاذ القانون، خدمة للمواطنين والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامَّة والخاصة.

 
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