عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية للعاملين في هذا القطاع - تفاصيل

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الوكيل الإخباري- وقع عقد عمل جماعي في وزارة العمل اليوم الخميس، بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات وشركة مصفاة البترول الأردنية. اضافة اعلان





وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال رعايته للتوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول المهندس عبد الرحيم البقاعي ونائبه المهندس عبد الكريم العلاوين والرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود، إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.



وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.



وأشار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.



بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود إن توقيع العقد جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الشركة لما تضمنه العقد من مزايا وظيفية للعاملين، مثمنا تعاون إدارة الشركة وتقديرها للعاملين ودورهم.