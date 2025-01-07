كفالة أكثر من 30 ألف سيارة عبر منصة الكفالات الإلزامية للمركبات

وبين الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد مراكز الصيانة المسجلة على المنصة منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول 2023 وحتى نهاية عام 2024؛ بلغ 13 مركزا، فيما بلغ عدد التجار المسجلين على المنصة 702 تاجر، وبلغ عدد الشكاوى الواردة على القرار 52 شكوى.
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