محاضرة عن معركة الكرامة في المكتبة الوطنية

ولفت المجالي، في محاضرته التي تأتي بمناسبة الذكرى الـ 57 لمعركة الكرامة الخالدة، إلى أن مؤشرات بدايات المعركة ظهرت عشية انتهاء حرب حزيران عام 1967، إذ اعتقد الإسرائيليون أن الأردن سيكون جاهزًا لعقد اتفاقية سلام وفقًا لشروطهم، مشيرًا إلى سعي إسرائيل، منذ ذلك التاريخ، إلى إعلان القدس عاصمة لها.
وبيّن، في المحاضرة التي نظّمتها المكتبة الوطنية وأدارتها رئيسة قسم التدريب والتطوير فيها، الدكتورة هيجاء الشمايلة، أن معركة الكرامة سبقتها اعتداءات وقصف مدفعي، في 25 شباط من عام 1968، على 25 قرية في محافظة إربد، وكانت معركة شرسة آنذاك، تصدّت لها المدفعية الأردنية بقوة، وسُمّيت بـ "معركة الكرامة الصغرى".
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