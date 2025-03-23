محاضرة عن معركة الكرامة في المكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري- ألقى المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي، اليوم الأحد، في دائرة المكتبة الوطنية، محاضرة بعنوان "في ذكرى الكرامة"، تناول فيها أبرز مفاصل معركة الكرامة وبطولات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

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ولفت المجالي، في محاضرته التي تأتي بمناسبة الذكرى الـ 57 لمعركة الكرامة الخالدة، إلى أن مؤشرات بدايات المعركة ظهرت عشية انتهاء حرب حزيران عام 1967، إذ اعتقد الإسرائيليون أن الأردن سيكون جاهزًا لعقد اتفاقية سلام وفقًا لشروطهم، مشيرًا إلى سعي إسرائيل، منذ ذلك التاريخ، إلى إعلان القدس عاصمة لها.