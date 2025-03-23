الأحد 2025-03-23 05:29 م
 

محاضرة عن معركة الكرامة في المكتبة الوطنية

دائرة المكتبة الوطنية
دائرة المكتبة الوطنية
 
الأحد، 23-03-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-    ألقى المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي، اليوم الأحد، في دائرة المكتبة الوطنية، محاضرة بعنوان "في ذكرى الكرامة"، تناول فيها أبرز مفاصل معركة الكرامة وبطولات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

اضافة اعلان


ولفت المجالي، في محاضرته التي تأتي بمناسبة الذكرى الـ 57 لمعركة الكرامة الخالدة، إلى أن مؤشرات بدايات المعركة ظهرت عشية انتهاء حرب حزيران عام 1967، إذ اعتقد الإسرائيليون أن الأردن سيكون جاهزًا لعقد اتفاقية سلام وفقًا لشروطهم، مشيرًا إلى سعي إسرائيل، منذ ذلك التاريخ، إلى إعلان القدس عاصمة لها.


وبيّن، في المحاضرة التي نظّمتها المكتبة الوطنية وأدارتها رئيسة قسم التدريب والتطوير فيها، الدكتورة هيجاء الشمايلة، أن معركة الكرامة سبقتها اعتداءات وقصف مدفعي، في 25 شباط من عام 1968، على 25 قرية في محافظة إربد، وكانت معركة شرسة آنذاك، تصدّت لها المدفعية الأردنية بقوة، وسُمّيت بـ "معركة الكرامة الصغرى".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية تكليف عبدالله الجبور أمينا عاما لوزارة العمل بالوكالة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية إطلاق مشروع "تدريب متدربين في الشركات الناشئة"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ورشة في تربية الأغوار الشمالية حول نظام الجودة في رياض الأطفال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: بدء استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2025

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة عيد الفطر

محطة محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر المقبل

عيد الفطر

أخبار محلية الطعاني : أول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام الاثنين

الملك وولي العهد يقرآن الفاتحة على أرواح الشهداء

أخبار محلية الملك يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة



 
 





الأكثر مشاهدة