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محافظ المفرق يدعو للالتزام بالقانون خلال إعلان نتائج التوجيهي

التوجيهي
ارشيفية




 

الخميس، 08-08-2024 03:26 م

الوكيل الإخباري-   دعا محافظ المفرق فراس أبو الغنم، أولياء أمور الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعبير السلمي للفرح بهذه المناسبة.


وقال في بيان اليوم الخميس، إنه من حق المواطنين التعبير عن فرحهم بطريقة حضارية دون التسبب بإزعاج الآخرين وتعريض حياتهم للخطر.


وبين المحافظ أبو الغنم أنه تم العمل مع الجهات المعنية على إحكام خطة إدارية وأمنيّة متكاملة لضمان توفير الأجواء الآمنة والمستقرة خلال إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكداً ضرورة
المشاركة بالأفراح وفق العادات والتقاليد الأردنية المتعارف عليها بعيدا عن الغلو والتصرفات الخطرة والغير حضارية.

gnews

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