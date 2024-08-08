محافظ المفرق يدعو للالتزام بالقانون خلال إعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري- دعا محافظ المفرق فراس أبو الغنم، أولياء أمور الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعبير السلمي للفرح بهذه المناسبة.



وقال في بيان اليوم الخميس، إنه من حق المواطنين التعبير عن فرحهم بطريقة حضارية دون التسبب بإزعاج الآخرين وتعريض حياتهم للخطر.