محافظ المفرق يدعو للالتزام بالقانون خلال إعلان نتائج التوجيهي

وقال في بيان اليوم الخميس، إنه من حق المواطنين التعبير عن فرحهم بطريقة حضارية دون التسبب بإزعاج الآخرين وتعريض حياتهم للخطر.
وبين المحافظ أبو الغنم أنه تم العمل مع الجهات المعنية على إحكام خطة إدارية وأمنيّة متكاملة لضمان توفير الأجواء الآمنة والمستقرة خلال إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكداً ضرورة
المشاركة بالأفراح وفق العادات والتقاليد الأردنية المتعارف عليها بعيدا عن الغلو والتصرفات الخطرة والغير حضارية.
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