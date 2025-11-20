الاتحاد الأوروبي يعتمد برنامجًا بـ 1.6 مليار يورو لدعم الإصلاحات الفلسطينية

11:05 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مفوضة شؤون المتوسّط في الاتحاد الأوروبي، دوبرافكا شويتسه، عن حزمة جديدة من الدعم المالي المخصص للشعب الفلسطيني، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بمسار حل الدولتين وتعزيز أداء المؤسسات الفلسطينية. اضافة اعلان





وقالت شويتسه إن الاتحاد الأوروبي قدّم منذ عام 1994 ما يقرب من 30 مليار يورو من المساعدات للفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا العام شهد اعتماد برنامج شامل مدته ثلاث سنوات بقيمة 1.6 مليار يورو، يهدف إلى دعم الإصلاحات وتعزيز القدرة المؤسسية للسلطة الفلسطينية.



وأضافت أن الدعم المالي الأوروبي يرتبط بشكل مباشر بتنفيذ أجندة إصلاح السلطة الفلسطينية، واصفة هذه الإصلاحات بأنها خطوات جوهرية لإقامة حل الدولتين القابل للحياة، والذي يمثل الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي.



وكشفت شويتسه عن توقيع اتفاقيات مساهمة جديدة اليوم، بالشراكة مع ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا، تزيد قيمتها على 82 مليون يورو، وذلك عبر آلية "بيغاس" المخصصة لدعم الفلسطينيين. ومع هذه الدفعة، يرتفع إجمالي التعهدات الأوروبية هذا العام إلى أكثر من 88 مليون يورو، متضمّنة مساهمات سابقة من فنلندا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا.



وجاءت هذه التصريحات بعد أن استضافت بروكسل، الخميس، اجتماعًا لـ "مجموعة المانحين لفلسطين"، في خطوة سياسية بارزة من الاتحاد الأوروبي تأتي بعد تبنّي مجلس الأمن الدولي خطة السلام الأميركية الخاصة بغزة.



ويُعتبر هذا الاجتماع محطة أساسية لتنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى دعم الفلسطينيين ماليًا واقتصاديًا، وترسيخ استقرار مستدام في المنطقة.



وتتركّز مناقشات المجموعة على أربعة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الصمود المالي للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ وتسريع الإصلاحات، ودعم النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، إضافة إلى دفع جهود التعافي في قطاع غزة، إذ سيجمع الاجتماع شركاء وقادة عالميين لتوحيد الجهود نحو مرحلة جديدة من الدعم المنظّم.