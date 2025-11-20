البيت الأبيض: نجري محادثات جيدة مع موسكو وكييف بشأن خطة التسوية في أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "دعوني أوضح لكم الوضع الحقيقي. منذ اليوم الأول، وحتى خلال الحملة الانتخابية، أوضح الرئيس ترامب بشكل لا لبس فيه أنه يريد أن يرى نهاية هذا الصراع في أوكرانيا. وهو يزداد استياء من كلا طرفيه بسبب رفضهما التوصل إلى اتفاق سلمي".
وأضافت: "الرئيس ترامب يدعم خطة مكونة من 28 بندا لإنهاء الأزمة الأوكرانية. لن أناقش تفاصيل الخطة أمامكم الآن، لكن الرئيس يؤيدها ويعتقد أنها خطة جيدة لكل من أوكرانيا وروسيا، وينبغي أن تكون مقبولة للطرفين".
وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والوزير ماركو روبيو عملا بهدوء على الخطة طوال الشهر الماضي. إنهما يتفاعلان مع كلا الطرفين – روسيا وأوكرانيا – على قدم المساواة لفهم ما يمكن أن تقبله هاتين الدولتين لتحقيق سلام طويل الأمد ومستدام. هذا هو النهج المتبع في المفاوضات السلمية، أليس كذلك؟".
وأكدت ليفيت أن ممثلي الولايات المتحدة "يعملون مع كلا الجانبين"، مشيرة إلى أن "هذه المفاوضات مستمرة".
