الجمعة 2025-11-21 04:01 م
 

نتنياهو: لم يحصل بن سلمان على كل ما أراده من ترامب
 
الخميس، 20-11-2025 10:43 م
الوكيل الإخباري-   صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يحصل على كل ما أراده من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبريس" العبرية: "تحدثت مع روبيو أمس، وتلقيت وعدًا بالحفاظ على التفوق النوعي".

وأضاف: "لم يكن ذلك ضروريًا قبل بيع طائرات F-35، ولكن بمجرد حدوث ذلك، تحدثت معه وأكدت له ذلك، لم يحصل بن سلمان على كل ما أراده من ترامب".

وشدد نتنياهو على أنه ما زال "متفائلًا بحذر" بشأن التطبيع.

وكان الرئيس ترامب استقبل بن سلمان في البيت الأبيض بمراسم استقبال مهيبة، في أول زيارة له منذ 7 سنوات.

وشملت المباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملفات الإقليمية الساخنة، وأعلن خلالها عن خطط لبيع مقاتلات إف-35 المتطورة للمملكة، مما سيجعلها ثاني دولة في المنطقة تمتلك هذه الطائرات بعد إسرائيل.

كما تضمنت الزيارة تعهّدًا سعوديًا برفع حجم الاستثمارات المحتملة في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، مما يعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين. 

