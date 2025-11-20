نتنياهو: لم يحصل بن سلمان على كل ما أراده من ترامب

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبريس" العبرية: "تحدثت مع روبيو أمس، وتلقيت وعدًا بالحفاظ على التفوق النوعي".
وأضاف: "لم يكن ذلك ضروريًا قبل بيع طائرات F-35، ولكن بمجرد حدوث ذلك، تحدثت معه وأكدت له ذلك، لم يحصل بن سلمان على كل ما أراده من ترامب".
وشدد نتنياهو على أنه ما زال "متفائلًا بحذر" بشأن التطبيع.
وكان الرئيس ترامب استقبل بن سلمان في البيت الأبيض بمراسم استقبال مهيبة، في أول زيارة له منذ 7 سنوات.
وشملت المباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملفات الإقليمية الساخنة، وأعلن خلالها عن خطط لبيع مقاتلات إف-35 المتطورة للمملكة، مما سيجعلها ثاني دولة في المنطقة تمتلك هذه الطائرات بعد إسرائيل.
كما تضمنت الزيارة تعهّدًا سعوديًا برفع حجم الاستثمارات المحتملة في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، مما يعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد
-
اليابان تصادق على إعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم
-
مقتل 30 شخصا في إندونيسيا جراء انزلاقات ترابية
-
فنزويلا تعتزم اعتبار زعيمة المعارضة ماتشادو "هاربة" في حال سفرها لتسلم جائزة نوبل للسلام
-
الدفاع الروسية: إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلادش
-
البيت الأبيض يعلّق على منشور ترامب عن "إعدام" نواب ديمقراطيين