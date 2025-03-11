 
الثلاثاء 2025-03-11 04:08 م
 

مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ونقابة المقاولين

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الثلاثاء، 11-03-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   وقعت في وزارة العمل اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بين الوزارة ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، يُسمح بموجبها للنقابة باستقدام عدد من العمالة غير الأردنية بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

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وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور نقيب المقاولين فؤاد الدويري إن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات ومنها قطاع الانشاءات.
وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات، مضيفا أن الوزارة لا تقبل تعطل عمل أي منشأة نتيجة نقص العمالة غير الأردنية.


وشدد الوزير أن فتح باب الاستقدام لبعض القطاعات لا يعني توقف حملتها التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، مؤكدا استمرار الحملة لضبط اي عامل غير أردني مخالف في كافة القطاعات.


بدوره قال نقيب المقاولين فؤاد الدويري إن هذه المذكرة تسهل عمل القطاع وتلبي جزء من احتياجاته من العمالة غير الأردنية مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.


وثمن الدويري دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل دون الاضرار بتوفير فرص عمل للأردنيين وضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

 
 
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