مكافحة الأوبئة يختتم ورشة تدريبية حول نظام إدارة الحوادث

وبحسب بيان، قال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن هذه الورشة التي تعقد لأول مرة في الأردن، كانت فرصة للتعلم والتدريب، بالإضافة لاعتبارها منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية في الأردن، مشيرا أن الهدف المشترك لتعزيز القدرات على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والتحديات التي قد يتم مواجهتها مستقبلا، سواء كانت صحية أو بيئية أو أمنية، أدى لهذا الاجتماع.
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب العمل بروح الفريق، والاعتماد على نهج شامل لإدارة الحوادث، مبينا أن ما تعلمه المشاركون يعتبر حجر أساس لتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات لمواجهة الأزمات والتهديدات، إلى جانب مجموعة من الأدوات والمعارف.
-
أخبار متعلقة
-
إي فواتيركم : توقف خدمات الدفع الإلكتروني 3 ساعات للصيانة
-
الامن العام : إخماد حريقين في البلقاء وإربد
-
لجنة انتخابات عجلون تؤكد جاهزية الكوادر لإنجاح العملية الانتخابية
-
الاردن يدين استهداف الاحتلال لمتضامنة أميركية مع الشعب الفلسطيني
-
الأمن العام : عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات
-
الحكومة تقرر احالة موظفين في وزارة التربية الى التقاعد - اسماء
-
افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن
-
رئيس مجلس محافظة البلقاء يتفقد مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي