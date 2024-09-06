مكافحة الأوبئة يختتم ورشة تدريبية حول نظام إدارة الحوادث

الوكيل الإخباري- اختتم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ورشة تدريبية أمس الخميس، بشأن نظام إدارة الحوادث، عقدها على مدار 3 أيام بالشراكة مع الجمعية الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة.

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وبحسب بيان، قال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن هذه الورشة التي تعقد لأول مرة في الأردن، كانت فرصة للتعلم والتدريب، بالإضافة لاعتبارها منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية في الأردن، مشيرا أن الهدف المشترك لتعزيز القدرات على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والتحديات التي قد يتم مواجهتها مستقبلا، سواء كانت صحية أو بيئية أو أمنية، أدى لهذا الاجتماع.