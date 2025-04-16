الأربعاء 2025-04-16 04:05 م
 

نشامى القوات المسلحة يشاركون باحتفالات اليوم الوطني للعلم الأردني

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 16-04-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-   شاركت مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، الأردنيين احتفالاتهم بهذه المناسبة، من خلال الفعاليات الوطنية التي أقيمت في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان


وشاركت موسيقات القوات المسلحة في الاحتفالات، كما قام نشامى الجيش العربي بتوزيع علم الأردن على المواطنين وطلبة المدارس والجامعات في مختلف مناطق المملكة، احتفاء بهذه المناسبة التي تجسد هوية الوطن وتاريخ نشأته ونضال أبنائه وقيادتهم الهاشمية.


وعبر المواطنون عن فخرهم بهذه المناسبة الوطنية المميزة التي تتجلى فيها روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية المظفرة، واعتزازهم برفع العلم الأردني الذي يعد رمزا خالدا للوحدة والهوية الوطنية الأردنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: مشروع قانون ضريبة الأبنية يوفّر العدالة ولن يرفع العبء الضريبي

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة الوطنية" و"اعمار الجيزة" يوقعان اتفاقية تعاون

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية نشامى القوات المسلحة يشاركون باحتفالات اليوم الوطني للعلم الأردني

عفع

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفي بيوم العلم الأردني

غتهغ

طب وصحة ثقافة الإلغاء والمعارضة المستمرة للمنتجات الخالية من الدخان تثبط التحول إلى بدائل قد تكون أقل خطورة وتعيق جهود مكافحة التدخين التقليدي

علم الأردن

أخبار محلية الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني وإطلاق حملة "علمنا عال"

أخبار محلية وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني وإطلاق حملة "علمنا عال"

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بيان صادر عن شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة



 
 





الأكثر مشاهدة