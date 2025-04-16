نشامى القوات المسلحة يشاركون باحتفالات اليوم الوطني للعلم الأردني

الوكيل الإخباري- شاركت مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، الأردنيين احتفالاتهم بهذه المناسبة، من خلال الفعاليات الوطنية التي أقيمت في مختلف محافظات المملكة.

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وشاركت موسيقات القوات المسلحة في الاحتفالات، كما قام نشامى الجيش العربي بتوزيع علم الأردن على المواطنين وطلبة المدارس والجامعات في مختلف مناطق المملكة، احتفاء بهذه المناسبة التي تجسد هوية الوطن وتاريخ نشأته ونضال أبنائه وقيادتهم الهاشمية.