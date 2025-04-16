نشامى القوات المسلحة يشاركون باحتفالات اليوم الوطني للعلم الأردني

وشاركت موسيقات القوات المسلحة في الاحتفالات، كما قام نشامى الجيش العربي بتوزيع علم الأردن على المواطنين وطلبة المدارس والجامعات في مختلف مناطق المملكة، احتفاء بهذه المناسبة التي تجسد هوية الوطن وتاريخ نشأته ونضال أبنائه وقيادتهم الهاشمية.
وعبر المواطنون عن فخرهم بهذه المناسبة الوطنية المميزة التي تتجلى فيها روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية المظفرة، واعتزازهم برفع العلم الأردني الذي يعد رمزا خالدا للوحدة والهوية الوطنية الأردنية.
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