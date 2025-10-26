الأحد 2025-10-26 01:26 ص
 

لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
 
الأحد، 26-10-2025 01:02 ص

الوكيل الإخباري-   انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف، معتبرا أنها "لم تعد تعمل" وفشلت في حماية ضحايا الحرب في غزة.

وقال لولا أمام صحافيين بعد لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قبيل قمة إقليمية كبرى يُرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "من يمكنه أن يقبل الإبادة الجارية منذ فترة طويلة في قطاع غزة؟".


وأضاف أن "المؤسسات المتعددة الأطراف التي أُنشئت لمنع أمور مماثلة لم تعد تعمل، مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا يؤديان وظيفتهما".

 
 
