لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة

وقال لولا أمام صحافيين بعد لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قبيل قمة إقليمية كبرى يُرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "من يمكنه أن يقبل الإبادة الجارية منذ فترة طويلة في قطاع غزة؟".
وأضاف أن "المؤسسات المتعددة الأطراف التي أُنشئت لمنع أمور مماثلة لم تعد تعمل، مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا يؤديان وظيفتهما".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف
-
ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"
-
ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن
-
توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
-
3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
-
البيت الأبيض: ترامب يلتقي أمير قطر خلال توقفه في طريقه إلى ماليزيا
-
وفاة الملكة الأم في تايلاند
-
روته: قرار صواريخ توماهوك بيد الولايات المتحدة وحدها