لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة

الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف، معتبرا أنها "لم تعد تعمل" وفشلت في حماية ضحايا الحرب في غزة.

وقال لولا أمام صحافيين بعد لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قبيل قمة إقليمية كبرى يُرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "من يمكنه أن يقبل الإبادة الجارية منذ فترة طويلة في قطاع غزة؟".