الأحد 2025-10-26 01:27 ص
 

ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 26-10-2025 12:37 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدرس خفض الرسوم الجمركية على البرازيل في حال توفر الظروف المناسبة.

اضافة اعلان


جاءت تصريحات ترامب للصحفيين  على متن طائرة الرئاسة بينما كان متوجها إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

عربي ودولي لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف

الكرك

أخبار محلية مؤتمر بعنوان "اليوم الثقافي التراثي" في الكرك

إربد: مهرجان ثقافي في النعيمة

أخبار محلية إربد: مهرجان ثقافي في النعيمة

المفرق

أخبار محلية فعالية توعوية عن سرطان الثدي في المفرق

اربد

أخبار محلية اربد: حوارية تناقش كتاب "مفاتيح التغيير الداخلي"

باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقول إنه نفذ ضربة محددة الهدف في وسط غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"



 
 





الأكثر مشاهدة