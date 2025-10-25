مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع

وتعاون الوفد مع فريق السمعيات وقسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، إلى جانب مجموعة من طلبة كلية الطب المتطوعين، لتقديم فحوصات سمعية مجانية وتركيب سماعات طبية حديثة بالمجان لـ 25 مستفيدا من ضعاف السمع، في إطار حرص المستشفى على خدمة المجتمع وتعزيز دوره الإنساني.
-
أخبار متعلقة
-
ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
-
عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة
-
حملة للتبرع بالدم في بيت يافا
-
بلدية الوسطية تنهي المرحلة الأولى من مشروع متنزه الخراج الوطني
-
مناقشة ظاهرة التنمر والتعصب بمركز شابات إربد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف
-
الديوان الملكي يعزي آل العثمان