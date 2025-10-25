مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع

الوكيل الإخباري- استضاف مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم السبت، وفدا من منظمة (HEARAIDE) الدولية برئاسة أخصائية السمعيات الدكتورة رندا شوشر، وبمشاركة 15 آخرين من الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد من ضعاف السمع.

