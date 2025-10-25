السبت 2025-10-25 10:41 م
 

مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع

مستشفى الجامعة الأردنية
مستشفى الجامعة الأردنية
 
السبت، 25-10-2025 09:47 م

الوكيل الإخباري-   استضاف مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم السبت، وفدا من منظمة (HEARAIDE) الدولية برئاسة أخصائية السمعيات الدكتورة رندا شوشر، وبمشاركة 15 آخرين من الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد من ضعاف السمع.

اضافة اعلان


وتعاون الوفد مع فريق السمعيات وقسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، إلى جانب مجموعة من طلبة كلية الطب المتطوعين، لتقديم فحوصات سمعية مجانية وتركيب سماعات طبية حديثة بالمجان لـ 25 مستفيدا من ضعاف السمع، في إطار حرص المستشفى على خدمة المجتمع وتعزيز دوره الإنساني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غزة بقصف اسرائيلي

ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

أخبار محلية ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع

مشهد عام للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة



 
 





الأكثر مشاهدة