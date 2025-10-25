السبت 2025-10-25 10:40 م
 

ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

السبت، 25-10-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري-   زار ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، اليوم السبت، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة، بحضور مديرة شؤون المرأة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز عن أبرز إنجازات القوة البحرية في مجال تمكين المرأة ودمج النوع الاجتماعي في العمليات العسكرية البحرية، كما جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير دور المرأة في القطاعات العسكرية.


كما ناقش الحضور  أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، ومواصلة دعم جميع الجهود الرامية إلى إبراز مهام وواجبات المرأة لتعزيز دورها في مختلف المجالات.

 
 
ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

