ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز عن أبرز إنجازات القوة البحرية في مجال تمكين المرأة ودمج النوع الاجتماعي في العمليات العسكرية البحرية، كما جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير دور المرأة في القطاعات العسكرية.
كما ناقش الحضور أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، ومواصلة دعم جميع الجهود الرامية إلى إبراز مهام وواجبات المرأة لتعزيز دورها في مختلف المجالات.
