فعالية توعوية عن سرطان الثدي في المفرق

وأكدت رئيسة لجنة المهندسات أمل العموش، أهمية نشر الوعي الصحي بين المهندسات والمجتمع المحلي، لما للتثقيف والفحص المبكر من دور أساسي في الوقاية والعلاج.
