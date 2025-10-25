فعالية توعوية عن سرطان الثدي في المفرق

الوكيل الإخباري- نظمت لجنة المهندسات فرع نقابة المفرق اليوم السبت ندوة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف نشر الوعي والتثقيف بأهمية الكشف المبكر عن المرض.

