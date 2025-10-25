الأحد 2025-10-26 01:25 ص
 

فعالية توعوية عن سرطان الثدي في المفرق

الوكيل الإخباري-   نظمت لجنة المهندسات فرع نقابة المفرق اليوم السبت ندوة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف نشر الوعي والتثقيف بأهمية الكشف المبكر عن المرض.

وأكدت رئيسة لجنة المهندسات أمل العموش، أهمية نشر الوعي الصحي بين المهندسات والمجتمع المحلي، لما للتثقيف والفحص المبكر من دور أساسي في الوقاية والعلاج.

 
 
