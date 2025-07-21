ورشة في إربد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب

الوكيل الإخباري- نظّم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية في محافظة إربد حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب، ضمن سلسلة من الورش التي تُعقد برعاية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

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وعرض رئيس قسم الأبحاث والدراسات في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور رعد الحسنات، أبرز ملامح التشريعات الناظمة للعمل السياسي، لا سيّما قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب، إضافة إلى نظام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي.



وأكد الحسنات أن تعزيز وعي الشباب والنساء بهذه التشريعات يُعد خطوة محورية نحو بناء مشاركة سياسية حقيقية ومستدامة لهم.



من جانبها، أوضحت منسقة المشروع في مركز العالم العربي، سماح بني هاني، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج وطني شامل يسعى للوصول إلى النساء والشباب في المحافظات، بهدف رفع مستوى الوعي بالقوانين السياسية، وتعزيز مفاهيم الانخراط الديمقراطي والمواطنة الفاعلة.



وثمّنت مديرة المشاريع في مؤسسة هانس زايدل الألمانية، علا الشريدة، جهود الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني، مؤكدة أن دعم المشاركة السياسية الواسعة، وخاصة من قِبل الشباب والنساء، يُعد ركيزة أساسية لأي عملية ديمقراطية ناجحة.



وتناولت الورشة عدّة محاور، منها أهمية مشاركة فئتي المرأة والشباب في الحياة السياسية، ودورهما الفاعل في تطوير المشهد الديمقراطي الأردني.