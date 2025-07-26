مجلس نقابة الصحفيين يكلف اللجنة المعنية بدراسة عروض شركات التأمين الصحي

وعلى صعيد آخر، قرر المجلس عقد جلسة خاصة خلال الأسبوع الحالي لتقييم ما تم إنجازه من خطة عمله للأعوام 2025–2028، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على بدء تنفيذها، تمهيدًا لإعلان هذا التقييم بشكل علني والبناء عليه، بما ينسجم مع أولويات الزملاء وتطلعاتهم. ويأتي ذلك في إطار التزام المجلس بنهج الشفافية والمكاشفة، وتقديره العميق لدور الهيئة العامة بصفتها الشريك الأساس في صياغة توجهات النقابة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة فرع الجنوب، برئاسة الزميل هشال العضايلة، وعضوية الزميلين باسل الزغيلات وسمير المرايات.
واستعرض المجلس التقرير الخاص بعطاءات الأكشاك، حيث جرى التوافق على اختيار العروض الأنسب من حيث الكفاءة والعائد المالي، بما يحقق زيادة ملموسة في إيرادات النقابة ويخدم مصالح الهيئة العامة بشكل مباشر.
وأقر المجلس إدراج طلبي محمد حسين الخالدي وثروة أبو شرخ في سجل المؤازرين، وقرر تحويل طلبيهما إلى لجنة العضوية لاستكمال الإجراءات النظامية.
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