وزارة المياه توقع مذكرة تفاهم وتطلق خطة عمل مشتركة في العقبة

الوكيل الإخباري- في إطار تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان استدامة الموارد المائية، تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 3 تشرين الأول 2024 بين وزارة المياه والري وشركة مياه العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

اضافة اعلان



تأتي هذه المذكرة كجزء من تنفيذ إحدى المبادرات الستة عشر التي أطلقتها الوزارة ضمن الخطة الوطنية للمحافظة على المياه ، والتي تهدف إلى دمج القطاعات المختلفة في جهود الحفاظ على المياه.



وقع المذكرة كل من الدكتور جهاد المحاميد أمين عام وزارة المياه والري والمهندس مالك الرواشدة مدير عام شركة مياه العقبة والدكتور أيمن سليمان مفوض البيئة من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبحضور مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية الدكتور محمد عفيشات وعدد من المعنيين.