وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لقاعة متعددة الأغراض في المفرق

الوكيل الإخباري- وضع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع قاعة متعددة الأغراض، المقامة على أرض وقف في منطقة أم القطين بمحافظة المفرق.

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وأكد الخلايلة، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون مع مجالس المحافظات، بما يعود بالنفع على المواطنين وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمتابعة احتياجات المواطنين ميدانيا.