 
الخميس 2025-01-23 06:55 م
 

وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لقاعة متعددة الأغراض في المفرق

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة
الدكتور محمد الخلايلة
الخميس، 23-01-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري-   وضع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع قاعة متعددة الأغراض، المقامة على أرض وقف في منطقة أم القطين بمحافظة المفرق.

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وأكد الخلايلة، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون مع مجالس المحافظات، بما يعود بالنفع على المواطنين وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمتابعة احتياجات المواطنين ميدانيا.


وقال إن المشروع فريد من نوعه من حيث تطوير مستوى الخدمات للأهالي في مختلف المناطق، معربا عن أمله في أن يكون المشروع بادرة خير لتعزيز التعاون بين الوزارة، ممثلة بدائرة تنمية أموال الأوقاف، ومجالس المحافظات والجهات المعنية كافة، للمساهمة في عملية التنمية، فضلا عن تنمية واستثمار الأراضي والأموال الوقفية.

 
gnews

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