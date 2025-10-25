وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية أم الرصاص

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، بلدية أم الرصاص، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخطط الاستعداد لفصل الشتاء.

