السبت 2025-10-25 07:38 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية أم الرصاص

السبت، 25-10-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، بلدية أم الرصاص، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخطط الاستعداد لفصل الشتاء.

والتقى المصري، خلال الجولة، رئيس لجنة البلدية وعدداً من الموظفين، واستمع إلى إيجاز حول سير العمل والمشروعات الجارية والتحديات التي تواجه البلدية، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والإدارية والخدمية المتبعة.

 
 
