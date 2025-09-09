وزير الشؤون السياسية: الشباب درع الوطن وشريك فاعل في صناعة المستقبل

الوكيل الإخباري- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن الشباب يمثلون القوة التي يصان بها الوطن، والدرع الحامي لمسيرته، مؤكدا أن تمكينهم يعد الطريق لترسيخ مستقبل آمن وقوي، وأن دورهم يجب أن يكون في صميم العمل السياسي والحزبي وشريكا أساسيا في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.

‏‏وأضاف العودات، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، عددا من الشابات والشباب المشاركين في مبادرة "صوت شاب – وعي وانتخاب"، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يولون عنايتهم واهتمامهم بالشباب من خلال توفير البيئة الملائمة أمامهم في مختلف القطاعات.



‏‏ولفت إلى أن القناعة الراسخة بأن الأفكار والمبادرات هي الثروة الحقيقية تشكل مدخلا لتعزيز نهج الريادة، مبينا أن التحديات التي يواجهها الأردن لا تكسر إلا بالعقول المبدعة والإرادة القوية، وأن الطاقات الشبابية تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأمن الأردن واستقراره.



‏‏ودعا العودات الشباب إلى الوقوف في الصفوف الأمامية لحماية الأردن من الأخطار، وعدم الالتفات لمحاولات التشكيك بمواقفه وثوابته، مشددا على أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية، وأن الأردن سيبقى عصيا على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره ومصالحه العليا.



‏‏من جهته، قال رئيس المبادرة سامر الغدايرة إن "صوت شاب" تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني والسياسي لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، من خلال برامج توعوية وتثقيفية وتدريبات تمكنهم من فهم حقوقهم وواجباتهم وصولا إلى دور مؤثر في عملية صنع القرار.