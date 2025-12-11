وزير المالية يعلن ان الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب في عام ٢٠٢٧

وأكد وزير المالية، خلال كلمته أمام مجلس النواب الخميس، أن مشروع موازنة عام 2026 يشكّل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ويركّز على مشاريع نوعية في التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يشمل إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.
وبيّن الوزير أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية خلال عام 2025، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وتراجع التضخم إلى 1.9%، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 24.6 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36%.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بخفض العجز والدين العام تدريجياً، مع توقع تقليص عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي بحلول 2028، مشيراً إلى أن دعم الحماية الاجتماعية ارتفع 9%، وأن الإيرادات المحلية ستغطي 89% من النفقات الجارية في عام 2026.
وقال إن الحكومة ستنظر بزيادة رواتب العاملين في العام 2027 بما لا يؤثر على الاستقرار المالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة المالية وملاحظات النواب، ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن الموازنة تعتمد الواقعية والشفافية، وتمنح أولوية لدعم القوات المسلحة وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات للمواطنين.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة "موازنة 2026"، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة حول التطوير المهني في الأردن تعزز التدريس الشامل
-
فيديو .. ولي العهد يرفع معنويات النشامى عبر اتصال هاتفي
-
مؤسسة ولي العهد تحتفي باليوم الدولي للتطوع عبر منصة "نحنُ" للتطوع
-
الديوان الملكي ينشر صورة للملك وولي العهد والأمير فيصل قبيل اجتماع “السياسات الوطني”
-
حسان: ما خصصناه للمشاريع والنفقات الرأسمالية سينفق كاملا ليسهم في تحريك قطاعات اقتصادية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الألماني
-
وزير الخارجية الصيني يزور الأردن الشهر الحالي
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها