وسائل التواصل تقود انتشار الإشاعات وفق تقرير "أكيد"

الإثنين، 01-12-2025 05:57 م
الوكيل الإخباري-   سجّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" خلال الشهر الماضي 94 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين عبر وسائل إعلام محلية أو خارجية ومنصّات تواصل اجتماعي.اضافة اعلان


وقال المرصد في تقريره الشهري، الصادر اليوم الاثنين، إن الإشاعات التي جرى نفيها الشهر الماضي بلغت 19 إشاعة مقارنةً بـ25 إشاعة نُفّيت خلال تشرين الأول الماضي.

وبيّن التقرير أن الإشاعات الاقتصادية تصدّرت مجمل الإشاعات لشهر تشرين الثاني، إذ سجّلَت 39 إشاعة بنسبة 42 بالمئة، تَلَتْها الإشاعات في المجال الأمني بـ21 إشاعة بنسبة 22 بالمئة، ثم الإشاعات الاجتماعية بـ13 إشاعة بنسبة 14 بالمئة، تلتها الإشاعات السياسية بـ11 إشاعة بنسبة 12 بالمئة، والإشاعات الصحية بـ6 إشاعات بنسبة 6 بالمئة، وأخيراً إشاعات الشأن العام بـ4 إشاعات بنسبة 4 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن 87 إشاعة، بنسبة 93 بالمئة من مجمل الإشاعات المسجلة، كانت مصادرها داخلية، مقابل 7 إشاعات بنسبة 7 بالمئة كانت مصادرها خارجية، معظمها في المجال الأمني.

وبيّن أن 84 إشاعة، بنسبة 89 بالمئة، كان مصدرها وسائل تواصل اجتماعي، مقابل 10 إشاعات بنسبة 11 بالمئة كان مصدرها وسائل إعلام.
 
 


