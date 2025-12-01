الإثنين 2025-12-01 11:31 ص

المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
الإثنين، 01-12-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

اضافة اعلان

 قال الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية، محمود أبو حشيش، إن عملية استكمال صرف مخصصات المنتفعين وصلت حتى الآن إلى 90%، وذلك حتى الساعة الحادية عشرة مساء امس الاحد، فيما تبقى 10% فقط لم تُصرف بعد، موضحًا أنّ هذا الإجراء طبيعي، خاصة أن لكل مزوّد خدمة إجراءات داخلية خاصة به.

وأضاف أبو حشيش لـ "الوكيل الاخباري"  أن التأخير في بعض الحالات قد يحدث دون وجود أي خلل تقني، نظرًا لكون عملية الصرف تتم عبر المحافظ الإلكترونية، ما يستلزم وقتًا إضافيًا لاستكمال تحويل المخصصات لجميع المستفيدين بصورة تدريجية.

وأشار إلى أن الصندوق يتابع عملية الصرف أولًا بأول لضمان وصول المستحقات كاملة، داعيًا المنتفعين إلى الانتظار لحين الانتهاء من جميع الإجراءات.

 

 وكان قد كشف أبو حشيش، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن خللًا فنيًا في نظام المدفوعات تسبب بوصول مخصصات المنتفعين بشكل ناقص خلال عملية الصرف التي تمت يوم الخميس الماضي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

منوعات شاهد صخرة عملاقة تسقط على شاحنة في جبال مكة والسائق ينجو بأعجوبة

شعار منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا

و

شؤون برلمانية النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار

صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار في تشرين الثاني

8

منوعات فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة