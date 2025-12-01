المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين

وأضاف أبو حشيش لـ "الوكيل الاخباري" أن التأخير في بعض الحالات قد يحدث دون وجود أي خلل تقني، نظرًا لكون عملية الصرف تتم عبر المحافظ الإلكترونية، ما يستلزم وقتًا إضافيًا لاستكمال تحويل المخصصات لجميع المستفيدين بصورة تدريجية.
وأشار إلى أن الصندوق يتابع عملية الصرف أولًا بأول لضمان وصول المستحقات كاملة، داعيًا المنتفعين إلى الانتظار لحين الانتهاء من جميع الإجراءات.
وكان قد كشف أبو حشيش، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن خللًا فنيًا في نظام المدفوعات تسبب بوصول مخصصات المنتفعين بشكل ناقص خلال عملية الصرف التي تمت يوم الخميس الماضي.
