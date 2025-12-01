الإثنين 2025-12-01 11:31 ص

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

ذهب
ذهب
الإثنين، 01-12-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب دينارا واحداً في الأسواق المحلية الاثنين .

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الاثنين، 86.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82.60 دينارا لجهة الشراء.


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 98.60 و76.30 و58 دينارا على التوالي.

 

 
 


