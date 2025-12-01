ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب دينارا واحداً في الأسواق المحلية الاثنين .

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الاثنين، 86.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82.60 دينارا لجهة الشراء.