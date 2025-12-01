ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 98.60 و76.30 و58 دينارا على التوالي.
-
